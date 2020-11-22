T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'de Koronavirüs | 139 kişi daha hayatını kaybetti, hasta sayısı 6 bini aştı

22 Kasım 2020 20:00

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 139 kişi daha hayatını kaybetti, 6.017  yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım."

 

 

ETİKETLER

Fahrettin kocakoronavirüscovid1922 kasım 2020koronavirüs tablosu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24