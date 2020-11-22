Türkiye'de Koronavirüs | 139 kişi daha hayatını kaybetti, hasta sayısı 6 bini aştı

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 139 kişi daha hayatını kaybetti, 6.017 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım."