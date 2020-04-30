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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yine kilometrelerce su kuyruğu oluştu

İçme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 1 saat sıra bekledi

30 Nisan 2020 14:03

Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, içme suyu ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kaynak suyunun başında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. İçme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 1 saat sıra bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce sürdü.

Vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Su doldurmak için 1 saat sıra beklediğini belirten Ramazan Demirtaş, “Hem ramazan hem de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su doldurmaya geldik. Suyun fiyatı burada çok uygun. Aslında dün gelmiştim. Dün minibüs duraklarına kadar kuyruk vardı. 2 saat beklemek zorunda kalacaktım. Bugün erken saatte geldim” dedi. (DHA)

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