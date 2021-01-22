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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı

22 Ocak 2021 17:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, saat 16.56 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

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