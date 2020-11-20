Sokağa çıkma kısıtlaması kafaları karıştırınca internet sitesi kurdular

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınındaki artış nedeniyle yayımladığı ek önlemlerde haftas onu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması detayı kafaları karıştırdı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor; ancak vatandaşın kafası hala karışık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı tweet de yeterli olmadı.

https://www.suandisaricikabilirmiyim.com/ adlı internet sitesi açıldı. Siteye girilen bilgiler ile o an sokağa çıkılıp çıkılamayacağına dair bilgi veriliyor. İnternet sitesi, yerel saate göre çalışıyor.

Siteye girince yer alan kutucuklara öncelikle yaş, ardında ise çalışma durumunuzu giriyorsunuz. Eğer sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde yer alan yaş grubunda değilseniz sayfa tatlı bir sürpriz yaparak “Hurrraahhh!” yazısı ve emoji paylaşıyor. Eğer yasağa tabi iseniz site üzgün emoji ile “Malesef şu an dışarı çıkamazsın” bilgisini paylaşıyor.

TIKLAYIN: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin açıklama