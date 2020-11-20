Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.



Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda herkesin merak ettiği sorunun yanıtını verdi.

Hafta sonu kısıtlama ne zaman başlayacak?

Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, "Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.

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