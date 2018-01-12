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Sokağa çıkamıyordu, şimdi çalışıp ailesine bakıyor 

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da  doğuştan zihinsel gelişim yetersizliği olan Ahmet Yıldız (21), sokağa çıkmaya çekinirken, şimdi down sendromluların görev yaptığı restoranda çalışıp, aldığı asgari ücretle ailesine bakıyor

12 Ocak 2018 14:18

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da  doğuştan zihinsel gelişim yetersizliği olan Ahmet Yıldız (21), sokağa çıkmaya çekinirken, şimdi down sendromluların görev yaptığı restoranda çalışıp, aldığı asgari ücretle ailesine bakıyor.
4 çocuklu Hayriye ve  Mehmet Yıldız\'ın en büyük çocukları olan Ahmet Yıldız, zihinsel gelişim yetersizliği nedeniyle, yaklaşık 9 yıl rehabilitasyon merkezlerinde eğitim aldı. Daha önceleri gününün çoğunu evinde geçiren ve sokağa çıkmaya çekinen Ahmet, down sendromlu ve özel gereksinimli gençler için açılan korumalı işyeri statüsündeki restoran ve kafeteryada mutfakta yardımcı personel olarak görev yapıyor.
3 kız kardeşi olan Ahmet, kendince renkli dünyasını oluşturmuş. Tüm ihtiyaçlarını kendisi gideren Ahmet, sabahları kalkıp tıraşını oluyor, yatağını toparlıyor. Sonra odasında kedisi ve kuşlarıyla ilgileniyor. Müslüm Gürses hayranı olan Ahmet, müzik dinlemeyi de seviyor. Evinde kendisi oluşturduğu ses sistemiyle cep telefonu aracılığıyla müzik dinliyor ve telefonda oyun oynuyor. Sabah ve öğle vardiyalı sisteme göre çalışan Ahmet,  mesai saatleri yaklaştığında kıyafetlerini ve ayakkabısını kendi giyip, işe gitmek için yola çıkıyor. Belediye otobüsüyle işine giden Ahmet, işyerinde ise mutfakta şeflerine yardımcı oluyor. 
ÇALIŞARAK AİLEME BAKIYORUM
1 yıldır çalıştığı iş yerinden aldığı asgari ücretle ailesinin geçimini sağlayan Ahmet Yıldız, \'\'4 kardeşiz. Babam, belediyede mevsimlik işçi olarak çalışıyordu. Kış günü olunca şimdi çalışmıyor, işsiz. Sadece ben çalışıyorum. Çalıştığım parayı da aileme veriyorum, evin ihtiyacı ve faturaları ödüyoruz. Aileme ben bakıyorum\'\' dedi.
KENDİ İŞ YERİNİ AÇMAK İSTİYOR 
Daha önce hiçbir iş yerinde çalışmadığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:
\'\'Daha önce hiçbir yerde çalışmadım. Anneme meslek sahibi olmak istedim. Buraya garson olarak başladım. Sonra mutfak bölümüne geçtim, şeflerime yardımcı oluyorum, yemek yapmayı öğrendim. İleride kendi lokantamı açmayı düşünüyorum. Burada çalışmadan önce evden dışarı çıkmazdım. Sürekli evde otururdum, müzik dinlerdim. Hiç bir arkadaşım yoktu. Şimdi burada arkadaşlarım oldu.\'\'
Ahmet Yıldız, zihinsel gelişim yetersizliği nedeniyle onlara tanınan hak gereği 9,5 yıl sonra emekli  olmaya hak kazanacak.

​FOTOĞRAFLI 

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