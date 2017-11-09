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Sokağa bırakılan yavru köpek, diğer köpeklerin saldırısı sonucu sakat kaldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ’nde henüz yavru haldeyken sokağa bırakılan 5 aylık köpek, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

09 Kasım 2017 13:33

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ’nde henüz yavru haldeyken sokağa bırakılan 5 aylık köpek, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı. Yaralı halde bulunan ve  tedavi altına alınan köpeğin omuriliğinin kopması nedeniyle yaşamının geri kalanını felçli geçireceği açıklandı.
Beylikdüzü’ndeki fabrikalar bölgesinde kanlar içerisinde bir yavru köpek olduğu ihbarı üzerine Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden bir ekip gönderildi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçiçi Hayvan Bakım Evi’ne getirilen köpeğe ilk müdahale burada yapıldı. 5 aylık olduğu belirlenen köpek, buradaki tedavisinin ardından Büyükçekmece\'deki Empati Hayvan Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan tespitlerde omuriliğinin koptuğu ve büyük bölümü sırtında olmak üzere vücudunda çok sayıda köpek dişi izi bulunduğu belirlenen yavru köpek tedavi altına alınırken, yaşamının bundan sonrasında yürüyemeyeceği açıklandı.
Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçiçi Hayvan Bakım Evi\'nde engelli hayvanların bakıldığı \"Engellenenler Ünitesi\" sorumlusu Deniz Sırvermez, savunmasız bir yavru köpeği sokağa terk etmenin bir canlıyı göz göre göre ölüme terk etmek, bir anlamda cinayet olduğunu söyledi. Bundan sonra yürüyemeyeceği belirtilen ve platin takılan yavru köpeğin, yaralarınının enfeksiyon kapmaması için bir süre daha hastanede tutulduktan sonra Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi\'nde diğer engelli köpeklerle bakım altında tutulacağı ifade edildi.

(FOTOĞRAF)
 

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