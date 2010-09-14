-SOKAĞA "SEZEN AKSU" ADININ VERİLMESİ GAZİANTEP (A.A) - 14.09.2010 - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ''Sokağa isim verirken de, sanat ve sanatçıya olan saygımızdan ötürü 'Sezen Aksu' isminde karar kıldık ve meclisimiz de bu doğrultuda karar verdi. Bunun altında başka şeyler aramamak lazım'' dedi. Rıdvan Fadıloğlu, belediye tarafından Mücahitler Mahallesi'nde temeli 3 ay önce atılan 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan, 800 kişilik çok amaçlı salon, 900 metrelik sergi salonu, 210 ve 90 metrekarelik iki nikah salonuyla VIP salonlardan oluşan uluslararası boyuttaki Şehitkamil Kongre ve Kültür merkezinin bulunduğu Sezen Aksu Sokağı'nda incelemelerde bulundu. Fadıloğlu, merkezin bulunduğu sokağa bir isim verme aşamasında Türk müziğine büyük katkıları olan Sezen Aksu'yu düşündüklerini söyledi. İnşaatı da gezen Fadıloğlu, merkezin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını ifade etti. Sokağa neden 'Sezen Aksu' adını verdiklerini anlatan Fadıloğlu, şöyle konuştu: ''Yaptığımız bu kültür merkezi de Gaziantep'in sosyal ve kültürel etkinlikleri için son derece önemli katkı sağlayacak. Sokağa isim verirken de sanat ve sanatçıya olan saygımızdan ötürü Sezen Aksu isminde karar kıldık ve meclisimiz de bu doğrultuda karar verdi. Bunun altında başka şeyler aramamak lazım. Böyle bir kültür merkezine Türkiye'nin yetiştirdiği nitelikli bir sanatçının adının verilmesi bizim için artı bir değer. Bununla ilgili değişik şeyler söyleniyor. Fakat geçmiş geçmişte kalmıştır. Yeni şeyler söylemek lazım. Bu isim bugün Sezen Aksu olur, yarın başka bir değerli sanatçımız olur. Sokak isimlerinin verilmesi için belli kriterler aranıyor. O kriterileri Sezen Aksu hanım da taşıyor.'' Sezen Aksu'nun konser için davet edileceğini de bildiren Fadıloğlu, ''Tamamlayacağımız kültür merkezimize değerli sanatçılarımızı konser için çağıracağız. İlk olarak da teşrif ederse tabii ki Sezen Aksu'yu da sokağa tabela dikimi töreni, ardından da merkezimizde ilk konserini vermesi için şehrimize davet ederiz. Bu davetimize icabet ederse onur duyarız'' dedi. Fadıloğlu, dün Büyükşehir Belediyesi meclisinde kabul edilen 'Sezen Aksu Sokağı' kararının onay için Vali Süleyman Kamçı'ya gönderildiğini sözlerine ekledi. Dün toplanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, bir sokağa sanatçı Sezen Aksu'nun isminin verilmesini kararlaştırmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısında, ildeki bir sokağa sanatçı Sezen Aksu'nun adının verilmesi için verilen teklif gündeme alınmış, toplantıda, Mücahitler Mahallesi 35 numaralı sokağa sanatçı Sezen Aksu'nun adının verilmesini karara bağlanmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey de Şehitkamil Belediyesi tarafından Mücahitler Mahallesi'ne uluslararası boyutta bir kongre ve kültür merkezi yapıldığını anımsatarak, merkezin bulunduğu sokağa bir isim verme aşamasında Türk müziğine büyük katkıları olan Sezen Aksu'yu düşündüklerini belirterek, şunları söylemişti: ''Sokağa Sezen Aksu'nun adının verilmesine ilişkin teklif, meclisimizde kabul edildi. Olayı referanduma bağlamamak lazım. Olayı asla basite indirgemiyoruz. Kendisine ulaşmaya çalıştık bugün. Referandumda 'evet' dediği için kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. İsmini sokağa kendisi 'evet' dediği için değil, bu payeye layık olduğu için vermeyi düşündük. İzmir'de yapılan haksızlığı Gaziantep'te telafi etmeye çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızın da bu konuda bizden bir talebi olmuştu.''