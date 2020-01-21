Şok'tan çıkarılan işçiler: Vardiya amiri üzerimize araba sürdü

Şok Marketleri’nin Kocaeli Çayırova’daki deposunda çalışan ve Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nda(DGD-Sen) örgütlenme yürüten dört işçinin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarmalarının ardından depo önünde eyleme başlayan işçiler, vardiya amirlerinin üzerlerine araba sürdüğünü söyledi.

Kendisi de işten çıkartılan işçilerden olan Çetin Demir yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığını ancak depoda da sendikalı olarak çalışan diğer işçilere istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığını söyledi.

"Polis uzuklaştırdı, gözaltı yapmadı"

bianet'ten Hikmet Adal'ın haberine göre Demir şunları söyledi: "Sabah 8.30 sıralarında, servis araçları çıktıktan hemen sonra vardiya amiri üzerimize araba sürdü. Bu olay yanımızda polisler varken yaşandı. Yaralanan olmadı ama vardiya amiri araçtan inerek bize küfretmeye başladı. Aramızda bulunan Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-Sen) örgütlenme uzmanına küfretti.

"Polisler araya girdi ve vardiya amirini uzaklaştırdı. Gözaltı yapmadı. Biz gidip şikâyetçi olacağız.

"Çalışanlar istifaya zorlanıyor"

"Ayrıca biz eylem yapmaya başladığımızdan beri içeride çalışan sendikalılara yönelik baskılar da artmış. Sendika üyesi çalışanlara yöneticiler istifa baskısı yapıyor, tehdit vari bir şekilde istifaya zorluyor.,

"İstifa etmeyenleri ağırlaştırılmış görev dağılımıyla tehdit ediyorlar. Personeli gitme imkanı olmayan, uzak şubelere göndereceklerini söylüyorlar. Biz eylem yapmaya başladığımızdan beri dört arkadaşımız istifa ettirildi.

"Ayrıca Şok Marketler eylem yaptığımız gerekçesiyle bizden şikayetçi oldu ve bugün iki arkadaşımız ifade vermeye gitti. Sendikalılar üzerinde yıldırma politikası uygulanıyor."

DGD-Sen: İşçilere onurlarını teslim ettik

DGD-Sen'de örgütlendikleri için işten atılan ve sonrasında eylem başlatan işçilerle ilgili bir açıklama yayınlayan sendika "Çayırova Şok deposunda uyarı eyleminin kazanımları" başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Sendika açıklamasında "15 Ocak (Çarşamba) günü yaptığımız uyarı eylemiyle patronların ucuz hesabını boşa çıkardık. İçeride örgütlülüğümüzün gücünü hafife almaları onların en büyük hatası" ifadelerini kullanarak şu bilgilere yer verdi:

"İşçilere onurlarını teslim ettik. İşçiler, sendika lafından ürken amir, şef, müdür, direktör her birinin telaşlı yüzlerine toplantıdan toplantıya koşturmalarına şahit oldu.

Halk sağlığını hiçe sayan depo patronları telaşla depoyu temizlemeye koyuldu.

Sesimiz işçilere ulaşmasın diye pencereler, depo kapıları kapatıldı. Eylemin sonunda depo çevresi brandalarla kapatıldı. İşçiler patronların korkusunu bildi, tanıdı.

İş kazası geçiren bir işçi ambulans ile hastaneye götürüldü. Normalde bir taksiye karga tulumba bindirilip işçilere insan muamelesi yapılmıyordu.

Normalde 16:30 servisleri kaldırılmıyor işçiler 20:00'de zorunlu mesai ile çıkışa zorlanıyordu. Eylem günü 16:30'da çıkmak isteyen işçiler servisle rahatça evlerine ulaştı.

Depo müdürü Çayırova deposundan sürüldü."