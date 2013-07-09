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Ekonomi

Şok Marketleri A.Ş. Onur Ekspres'i satın aldı

Şok Marketler'in, Onur Ekpres Marketçilik hisselerinin tamamını satın aldığını bildirdi

09 Temmuz 2013 17:50

Ülker Grubu'nun satın aldığı Şok Marketleri A.Ş., DiaSa'dan sonra bir market zinciri daha satın aldı.

Şok Marketler AŞ, Onur Ekspres Marketçilik AŞ hisselerinin tamamını satın aldı. Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 10 payla yatırımlarının bulunduğu Şok Marketler'in, Onur Ekpres Marketçilik hisselerinin tamamını satın aldığını bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren, yüzde 10 payla finansal yatırımımız olan Şok Marketler Ticaret AŞ, Onur Ekspres Marketçilik AŞ hisselerinin yüzde 100'ünü temsil eden hisseleri almak amacıyla 08 Temmuz 2013'de Hisse Devir Sözleşmesi imzalamıştır. Toplam işlem bedeli, kapanış tarihinde artı/eksi düzeltmelere tabi olmakla, 33 milyon lira olarak belirlenmiştir. Devir işlemi, Hisse Devir Sözleşmesi'nde tarif edilen ön koşulların gerçekleşmesi ve gerekli izinlerin alınmasını müteakip gerçekleşebilecektir."

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