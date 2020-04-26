Şok Marketler'den açıklama: Yasaların öngördüğü çalışma sürelerini aşacak nitelikte bir uygulamaya izin vermemekteyiz

Şok Marketler, market çalışanlarının "Günde 12 saat çalıştırılıyoruz; yoğun iş temposunda kendimizi Koronavirüs'ten nasıl koruyabiliriz ki?" başlıkla haberimizle ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Yasaların öngördüğü çalışma sürelerini aşacak bir uygulamaya hiçbir suretle izin vermemekteyiz" dedi.

Mağaza çalışanlarının görevde bulunduğu saatler ile çalışma koşullarının kayıt altına alındığının belirtildiği açıklamada "Çalışma saatleri ve çalışma koşullarının İş Kanunu’na uygun olarak yürütüldüğüne dair denetimler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Açıklama şöyle:

Öncelikle belirtmek isteriz ki mağazalarımızdaki her bir çalışma arkadaşımızın görevde bulunduğu saatler ile çalışma koşulları kayıt altına alınmaktadır. Çalışma saatleri ve çalışma koşullarının İş Kanunu’na uygun olarak yürütüldüğüne dair denetimler titizlikle yürütülmektedir.

Çalışanlarımızın sağlığı başta olmak üzere çalışma şartları ve diğer her türlü haklarına ilişkin yasal düzenlemelere özenle riayet etmekte, yasaların öngördüğü çalışma sürelerini aşacak nitelikte bir uygulamaya hiçbir suretle izin vermemekteyiz.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkide kötü niyet olduğu şeklindeki iddialar art niyetli bir saldırıdır. Söz konusu iddialar işten çeşitli nedenlerle çıkan eski çalışanların, itibarımızı sarsmak için çıkarttığı kasıtlı ve yalan söylemlerdir. Bu söylemlere itibar etmemenizi rica ederiz.

"Tüm koruyucu tedbirleri alıyoruz"

Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Şok Marketler olarak birinci önceliğimiz, müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek için özveriyle mücadele veren çalışanlarımız ile müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Şirketimiz, Koronavirüs salgınının toplum sağlığını tehdit ettiği bu zorlu günlerde, müşterilerinin mağduriyet yaşamaması, gıda ve temel ihtiyaçlarının tamamının sorunsuz şekilde karşılanması için azami gayreti göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda, her dönemde olduğu gibi bu hassas günlerde de çalışanlarımız ile bir ekipten ziyade aile olarak faaliyet göstermekteyiz.

Koronavirüse karşı ilk günden itibaren aldığımız önlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklama ve yönlendirmeler doğrultusunda, üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.

Türkiye genelindeki tüm marketlerimizde, depolarımızda müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına gerekli tüm koruyucu tedbirleri en yüksek seviyede alıyoruz.

Bu süreçte en büyük gücümüz çalışanlarımız. Onların sağlığı ve huzuru için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.

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