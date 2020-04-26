Şok market çalışanları konuştu: Günde 12 saat çalıştırılıyoruz; yoğun iş temposunda kendimizi Koronavirüs'ten nasıl koruyabiliriz ki?

Bişar Arslan

Koronavirüs salgını sonrası market çalışanlarının çalışma şartlarındaki zorluklar sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Online sipariş ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle mesai saatlerinin 12-13 saatte çıktığını belirten market çalışanları seslerini duyurmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi ile 21-22 Nisan günlerinde market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmişti.

Bazı marketlerde vardiya saatlerinin 12 saati aştığı belirtiliyor.

T24'ün sorularını yanıtlayan Şok Market'te çalışan 2 işçi uzun süreler çalıştırıldıklarını, çalışma şartlarının salgın karşısında kendilerini korumayı zorlaştırdığını söyledi.

Online sipariş hizmetiyle ilgili bilgi veren market çalışanları "Apartman apartman geziyoruz. Boykot kampanyası nedeniyle sosyal medyadaki ufak çaplı bir tepkiden sonra bölge sorumluları siparişleri kendi araçlarıyla götürmeye başladı. Üstünden biraz zaman geçip unutulduktan sonra ise siparişleri tekrar sessiz sedasız mağaza personellerine taşıtmaya devam ettiler" dedi.

Perşembe ve cuma günleri sokağa çıkma yasağı öngörüsü ile salı ve çarşamba günleri tam gün çalıştırılacaklarının yönetim tarafından kendilerine bildirildiğini söyleyen işçiler "4 günlük yasakta 2 gün çalışacağımız kesinleşmesine rağmen pazartesi ve çarşamba da dahil günde 13-14 saatleri saatleri aşan sürelerde çalıştırıldık. Bunu kabul etmeyen işçilere ise haftalık çalışma saatini doldurmak için çalışmak zorundasınız deniliyor" diye konuştu.

Salgın nedeniyle uzun çalışma saatlerini dışında yaşadıkları sorunları da aktaran işçiler "Çok uzun süre kasada durmak zorunda olduğumuzdan su içmek veya herhangi bir şey tüketmek için maskemize dokunmak zorunda kalıyoruz. Az sayıda personelle çalıştığımız için işimizi devretmemiz ve maskemizi çıkarmadan önce ellerimizi hijyen kurallarına göre temizlemeniz mümkün olmuyor. Yoğun bir iş temposundayız. Bir yandan kasadayız, diğer yandan da reyonlar ve temizlik... Normalde de bu kadar yoğun çalışıyorduk ama salgınla birlikte katlandı diyebiliriz" ifadesini kullandı.

İşçiler şöyle konuştu:

"Maske ve dezenfektan ihtiyacı karşılanıyor"

"Malzeme konusunda ilk birkaç gün dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bazı şubelerde karşılanmadığını, 10 gün sonra geldiğini vs. duyduk. Şu an gereken miktarda karşılanıyor. Ama gün içinde yoğun kullanılan bir yer ne kadar temiz olabilir ki bilmiyoruz.

Çalıştığımız şirketten böyle hassas bir süreçte çalışma sürelerinde biraz esneklik göstermesini ve uzun saatler çalıştırıp virüs bulaşma ihtimalini arttırmamasını istiyoruz. Bu tür birlik beraberlik günlerinde emek sömürülerini bir süre depolarında bekletmelerini temenni ediyoruz. Ayrıca Şok işçileri olarak birlikte olmaya kararlıyız. Sosyal medyadan buluşmaya çalışıyoruz. Şok işçileri adlı hesabı takip etsinler tüm çalışanlar ve bize ulaşsınlar."

Şok Market işçileri bu akşam “Yeter Şok” etiketiyle sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışacaklarını açıkladı.