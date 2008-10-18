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Şok eden açıklama!

George Hamilton, üvey annesiyle birlikte olduğunu ancak bunu zamanında normal bir şey olarak gördüğünü açıkladı.

18 Ekim 2008 03:00

Hollywood'un emektar aktörlerinden George Hamilton, katıldığı bir televizyon programında yaptığı itirafla herkesi şoke etti.

ABD TV'sinde yayınlanan The View adlı programa katılan aktör, hem yeni kitabı Don't Mind If I Do: A Memoir'ı tanıttı hem de hayatının en büyük sırrını ifşa etti.

Hamilton, henüz 12 yaşındayken o sırada 28- 30 yaşlarında olan üvey annesiyle birlikte olduğunu söyledi. Aktör "O zamanlar çok gençtim ve bunu çok normal bir şey olarak görmüştüm" dedi.

Babasının bu durumdan hiç haberi olmadığını söyleyen aktör "Üvey annem de beni zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.

Çocukken tacize uğradığı yolundaki iddiaları da gülerek yalanlayan Hamilton " Ben bunu anormal bir durum olarak görmüyordum. Benim bakış açıma göre bu çılgınca bir davranış değildi" diye konuştu.

Aktör üvey annesiyle ilişkisinin babası George Spike Hamilton'ın ölümünden sonra kendisi daha olgun bir yaştayken yeniden alevlendiğini de sözlerine ekledi.

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