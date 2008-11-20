Şok diyetler saç döküyor

Günde 3 fincan yeşil çay obeziteden koruyor

Aşırı karbonhidrat tüketimi şişmanlatıyor

Bu dönemde yapılan şok diyetler ve bu diyetlerin yol açtığı kansızlık saçların güçsüzleşmesiyle birlikte, hızla dökülmesine neden oluyor. Protein ağırlıklı beslenme, sigara ve alkol kullanımından vazgeçmek saç sağlığını olumlu yönde etkilerken, sigara kullanımı saçların erken beyazlamasına yol açıyor.Saç sağlığını korumanın yolunun düzenli ve dengeli beslenmekten geçtiğini belirten Memorial Hastanesi'nden Dermatolog Ayfer Bankaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda fast-food tarzı beslenme alışkanlıklarının arttığını görüyoruz. Bu tarz dengesiz ve düzensiz beslenme alışkanlıklarının saç sağlığı üzerindeki zararları her geçen gün artıyor. Sağlıklı ve dökülmeyen saçlar istiyorsanız, beslenmenizde protein, çinko, B 12 vitamini, folik asit ve bakır eksikliği olmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Bu besinlerin eksikliği saç sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor."