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Yaşam

Şöhretler Kaldırımı'na Jackson'ın el ve ayak izleri basılacak LOS ANGELES (A.A)

06 Ocak 2012 12:24

-Şöhretler Kaldırımı'na Jackson'ın el ve ayak izleri basılacak LOS ANGELES (A.A) - 06.01.2012 - Ünlü pop yıldızı Michael Jackson, ölümünden neredeyse üç yıl sonra Şöhretler Kaldırımı'nda el ve ayak izleriyle anılacak. Jackson'un çocukları Paris, Prince ve Blanket, babalarının ayakkabıları ve boncuklarla kaplı eldiveniyle Los Angeles'da Hoolywood Bulvarı'ndaki kaldırımda popçunun el ve ayak izlerini basacaklar. 26 Ocak'ta yapılacak törene Jackson ailesinin diğer üyelerinin de katılması bekleniyor.

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