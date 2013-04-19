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Yaşam

Şöhret ömrü kısaltır mı?

Yapılan bir araştırmaya göre gösteri sanatçıları ya da spor yıldızları, diğer meslek gruplarında başarılı olan kişilere göre ortalama birkaç yıl daha erken ölüyor

19 Nisan 2013 11:47

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, sürekli göz önünde olan şöhretli bir kişi olmak ömrünüzü kısaltabilir.

ABD’de yayımlanan bir gazetenin ölüm ilanları sayfası incelenerek hazırlanan bir araştırma, gösteri sanatçıları ya da spor yıldızlarının, diğer meslek gruplarında başarılı olan kişilere göre ortalama birkaç yıl daha erken öldüklerine işaret ediyor.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın kesin cevaplar ortaya koymadığının farkında olduklarını, ancak şöhretin maliyeti konusunda ilginç soruları gündeme getirdiğini belirtti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, uluslararası tıp dergisi QJM’de yayımlanan çalışmanın verilerine göre, şarkıcı ve müzisyen gibi gösteri sanatçıları ve ünlü sporcular en genç yaşlarda ölenler arasında yer aldı. Bu kişilerin ortalama ömrü 77 yıl olarak belirlendi.

Buna karşılık, örneğin akademisyen olarak tarif edilen mesleklerde başarılı olan kişilerin ortalama 82 yaşına kadar yaşadıkları belirlendi. Şöhretlerin ölüm nedenleri arasında en sık rastlanan ise kanser, özellikle ciğerlerde ortaya çıkan habis tümörler oldukları belirtildi.

Araştırma Avustralyalı araştırmacıların 2009 ile 2011 yılları arasında Amerika’nın ileri gelen gazetelerinden New York Times’da yayımlanan 1000 ölüm ilanını incelemesiyle elde edilen verilerden oluşturuldu.

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