SOHR: Rakka'daki Rus üssünün yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı, yaralılar var

T24 Dış Haberler

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Rusya askeri üssünün yakınlarında arabaya yerleştirilmiş bir bomba patlatıldığı ifade edildi.

Saldırıyı duyuran Suriye İnsan Hakları Gözlemevi(SOHR), bunun bölgede Şam'ın müttefikine yönelik yapılan ilk cihatçı saldırı olduğunu ifade etti.

Rakka ilindeki Tel Saman bölgesinde meydana gelen saldırıda yaralılar olduğu belirtildi. Rusya, saldırı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Sosyal medyada paylaşılan bir açıklamaya göre saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü El Kaide'ye bağlı Din Muhafızları Örgütü üstlendi.

SOHR, iki adamın patlayıcı yüklü bir pikap kamyonu üssün dışına park edip sonra kaçtığını ifade etti.

Gözlemevinin başındaki Rami Abdel Rahman, "Bu, kuzeydoğu Suriye'de bir Rus üssüne yapılan ilk direkt saldırı oldu" dedi.