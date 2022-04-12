Söğütlüçeşme’deki AVM Gar projesine resmen başlandı

Kadıköy Söğütlüçeşme'de yapılması planlanan AVM Gar projesi başladı. Marmaray ve Metrobüs istasyonlarının bulunduğu alana yapılacak proje için prefabrikler konuldu, bakanlığa ait afişler asıldı.

Proje için Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., KAP'a yolladığı açıklamada inşaatın bu ay içinde başlanacağını duyurmuştu.

Açıklamada, “Söğütlüçeşme’yi bir kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planlayan Şirketimiz projeyle ilgili olarak, bulunduğu şehrin en iyilerini tek bir çatı altında bir araya getiren, yiyecek ve kültür pazarı konseptiyle Miami, New York, Boston, Chicago, Montreal, Lizbon ve Dubai olmak üzere dünyada yedi şehirde faaliyet gösteren TimeOut Market ile potansiyel bir işbirliği yapmak üzere gizlilik sözleşmesi imzalamış olup görüşmelere başlamıştır” ifadeleri yer almıştı.

"Tren garı, ticaret alanı ve otopark inşa edilecek"

Sözcü'nün haberine göre, bu ay içinde başlanacağı duyurulan proje için şirket harekete geçti, bölgeye prefabrikler yerleştirildi. Prefabriklerin yerleştirildiği alana ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait afişler asılırken şirket görevlileri de istasyon yanındaki bölgede çalışmaya başladı.

Akfen Gayrimenkul, projeyi üstlenen Fıratcan İnşaat'ın yüzde 51 hissesini 59 milyon liraya 2021'de satın almış, “Fıratcan İnşaat'ın TCDD’ye Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi'ni taahhüt etmiş olup proje kapsamında tren garı, ticaret alanı ve otopark inşa edilecektir” açıklaması yapılmıştı.

Planlar iptal edilmişti

Proje için TMMOB ve Kadıköy Belediyesi başta olmak üzere birçok çevre örgütünün itirazı ise sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu alan için 2019'da bir imar planı hazırlamış, bölge Söğütlüçeşme Toplu Taşıma Gar Sahası Proje Alanı olarak düzenlenmişti. TMMOB plana itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 13. İdare Mahkemesi, planların şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle planları temmuz ayında iptal etmişti. Planlar revize edilerek bakanlık tarafından yeniden askıya çıkartılmıştı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da her türlü inşaat faaliyeti öncesi kuruldan görüş alınmasını kararlaştırmıştı.