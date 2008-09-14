Söğüt şenlikleri liderleri buluşturdu

'Ben Deniz Baykal olsam'

Yeni anayasa başka bahara

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu buluşturdu. Şenliklere ilk defa bu kadar siyasi parti lideri katılırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şenliklere gelmedi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise şenliklere ilk defa katıldı.Tören Hükümet Konağı Meydanı’ndaki yürüyüşe Devlet Bakanı Yazıcıoğlu, siyasi parti liderleri Bahçeli, Sezer, Yazıcıoğlu ve Vali Musa Çolak katılırken Cumhurbaşkanı Gül ve CHP Lideri Baykal yürüyüşe katılmadı.Baykal da geldiYürüyüşün ardından liderler Ertuğrul Gazi Türbesi’ne gelerek burada dua okudular ve Yörük çadırlarını ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet ettiler. Parti liderleri daha sonra şenliklerin yapılacağı ilçe stadına gittiler. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise ilk defa geldiği Söğüt’te diğer liderlerden sonra türbeye gelerek dua okudu. Baykal yörük çadırlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve Türk büyüklerinin anıtlarının bulunduğu alanda da incelemede bulundu. Daha sonra ilçe stadına geçen Baykal protokolde bulunan liderlerle tokalaşarak yerine oturdu. MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi görmeyen Baykal daha sonra Bahçeli’nin yanına giderek onunla da tokalaştı.'Ertuğrul Gazi enerjiyi sinerjiye dönüştürdü'Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tören yürüyüşüne katılmayarak Ertuğrul Gazi türbesine gitti. Türbeye gelişinde Bilecik Valisi Musa Çolak tarafından Cumhurbaşkanı Gül’e Türkmen poşusu bağlanırken, Gül türbede Ertuğrul Gazi’nin ruhuna dua okudu. Gül, türbe özel defterini imzalayarak şunları yazdı:“Neredeyse 8 asır önce Selçuklu sultanlarının Ertuğrul Gazi’ye kışlak olarak bağışladıkları Söğüt’te bulunmaktan tarifsiz heyecan duymaktayım. 400 çadırlık aşiretini Söğüt’e yerleştirerek 6 asır hüküm sürecek bir cihan devletinin kurulmasına vesile olan Ertuğrul Gazi, 1281 yılında bu kutlu toprağa defnedildi. Biz bugün, 727. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri için buradayız. Hepimizin açısından bugünün önemi çok büyüktür. Ertuğrul Gazi, Türk toplumunun her zaman zirvede olan enerjisini bir sinerjiyi dönüştürmüş ve bunu dış düşmana yönelterek hem uzun soluklu Osmanlı Devleti’nin temellerini sağlam atmış hem de torunlarına anlamlı bir yol göstericilikle nasıl davranmaları gerektiğini göstermiştir. Aslında bu, günümüzde bizce de tevarüs edilmesi gereken çok kıymetli bir tecrübedir. Bu vesileyle anısı önünde saygıyla eğiliyor, kendilerine, soyundan gelen değerli Osmanlı hanedanına ve kutlu arkadaşlarına rahmet diliyorum."Yörük çadırlarını da gezen Gül, şenliklerin yapılacağı stada geçti ve siyasi parti liderleriyle tokalaşarak yerine oturdu. Törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.