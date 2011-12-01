Soğuktan kışlar bile dondu

T24 - Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 23 derece ile Erzurum'da ölçüldü. Soğuktan evlerin işyerlerinin kilitleri bile dondu.



Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerine göre, Karadeniz üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İşte 5 günlük hava tahmini



Soğuk nedeniyle kent merkezlerindeki süs havuzları dondu, ev, işyeri ve araçların camlarında buzlanmalar meydana geldi, çatılarda boyu bir metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.





Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, soğuk havadan olumsuz etkilendi. Araçlarının yakıt deposu donan vatandaşlar, ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.







Sokak hayvanlarının da aşırı soğuklardan olumsuz etkilendiği gözlendi.





Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da eksi 23, Ağrı'da eksi 21, Kars'ta eksi 17, Ardahan'da eksi 13, Bayburt'ta eksi 8 ve Erzincan'da eksi 3 derece olarak kaydedildi.







Günün en yüksek hava sıcaklıklarının da Erzurum ve Ağrı'da eksi 6, Ardahan'da eksi 2, Bayburt'ta eksi 1, Kars'ta 0, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 5 derece olması tahmin ediliyor.





Yetkililer, soğuk havanın bölgede etkisini sürdüreceğini bildirdi.

İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı uyarısı



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Doğu Karadeniz ile sabah saatlerinde Hakkari, gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların, hafif olmak üzere kıyılarda yağmur, Artvin ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi görülecek.







Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, gündüz sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, gece sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.







Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL: Az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Boğaz çevresinde hafif sis bekleniyor.(12)

ANKARA: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.(9)

İZMİR: Az bulutlu ve açık.(16)

ADANA: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif sis bekleniyor.(19)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık.(20)

SAMSUN: Parçalı bulutlu.(12)

ERZURUM: Az bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.(-6)

VAN: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.(2)

DİYARBAKIR: Az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.(10)

