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Soğukta üşüyen köpeği battaniye ile ısıttılar

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir grup esnaf, soğuk havada kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin üstünü battaniye ile örttü

14 Ocak 2019 17:46

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir grup esnaf, soğuk havada kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin üstünü battaniye ile örttü.
Merkez Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi\'nde kaldırımda uyuyan köpek, çevredeki esnafların dikkatini çekti. Esnafar, köpek için kaldırımda otomobil lastiği ve kilimlerle yer yaptı. Burada uyuyan köpeğin üstü de iş yeri sahipleri tarafından battaniye ile örtüldü. Battaniye altında uyuyan ve sadece başı görünen köpek çevredekilerin de dikkatini çekti.

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