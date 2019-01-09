Soğukta sokak hayvanlarına yüksek enerjili mama

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, aşırı soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek enerji veren mama dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, soğuk hava nedeniyle aç kalan, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentteki belli noktalara mama koydu. Enerji oranları hesaplanmış 2 ton kuru mama, hayvanların yoğunlukta olduğu yerlere bırakıldı. Hatay, Eşrefpaşa, Buca, Narlıdere, Karşıyaka, Ulukent, Menemen, Bornova, Mersinler, Alsancak, Gaziemir, Konak, Kadifekale ve Meles Deltası\'nda yapılan mama dağıtımının, olumsuz hava koşulları sürdükçe tekrarlanacağı bildirildi. Kış aylarında nüfusları azalan turistik Foça, Çeşme, Karaburun, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de düzenli mama dağıtımı yaptıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hande Özyoğurtçu, \"Can dostlarımızın soğuk havalarda korunmadan daha çok beslenmeye ihtiyaçları var. Karınlarının tok olması, ısı regülasyonunun sağlanmasına yardım ediyor ve onları soğuktan koruyor. O nedenle soğuk havalarda, enerji veren mama dağıtımlarımıza rutin bir şekilde devam edeceğiz\" dedi. Özyoğurtçu, soğuktan korunmak ve ısınmak amacıyla araçların kaputuna giren hayvanlar için dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Seyrek ve Işıkkent\'te kurulu barınaklardaki 1300 köpeğin bakım ve beslenmelerini de İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin üstlendiği belirtildi.



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