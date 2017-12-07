Soğukta elektriksiz kalınca sokağa döküldüler

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, iki gün elektrik verilemeyen İshakpaşa Mahallesi\'nin sakinleri, protesto için sokağa çıktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, doğal gaz kullanılamadığı için mahalle sakinleri, evlerinde battaniyelerle oturdu. Çocuklar ise mum ışığında ders çalıştı.

Doğubayazıt\'ta yaklaşık 300 evin bulunduğu mahallede, elektrik trafosunun patlaması ve kabloların kopması nedeniyle 2 gün boyunca uzun süreli elektrik kesintileri oldu. Aras EDAŞ\'ı arayarak, arızanın giderilmesini isteyen mahalleliler, çözüm yolu bulamayınca kesintileri protesto etmek için sokağa döküldü. Kaloriferin yanmaması nedeniyle evde battaniyelerle oturduklarını, çocukların mum ışığında ders çalıştığını, yemek yapamadıkları için ekmek-peynir yemek zorunda kaldıklarını dile getiren mahalle sakinleri, bir an önce arızanın giderilmesini istedi.

Basit bir arıza nedeniyle karanlığa gömüldüklerini söyleyen mahallelilerden Ahmet Ertuğrul, \"Uyurken, donup, ölmekten korktuk. 1 saat elektrik varsa 10 saat yok. Durumu yüzlerce kez ilettiğimiz Aras EDAŞ\'ta muhatap bulamadık. Telefona bakanlar ise sorunun, kısa sürede giderileceğini söylüyor; ama sorun, devam ediyor. Evde üzerimize yatak, battaniye atıp, oturuyorduk. Çocuklar, mum ışığında ders çalıştı. Yaz olsa sorun değil. Hiçbir ısıtıcıyı kullanamadık ve perişan olduk\" diye konuştu.

Dün akşam itibarıyla verilen elektrikle hayatın normale döndüğünü belirten mahalle sakinleri, aynı sıkıntıyı tekrar yaşamak istemediklerini söyledi.



FOTOĞRAFLI