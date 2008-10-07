Soğuklarda hasta olmamak için egzersiz yapın

Egzersizden önce kardiyo yapın

Egzersiz hafızayı güçlendiriyor

Selçuk Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Said Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk sağlığı açısından egzersizin hastalıkları önleyici etkisine dikkati çekti."Sağlık için egzersizi günlük hayata sokmak iyi bir yöntem" diyen Prof. Dr. Bodur, egzersizin sadece hastalıklardan korunmak için değil, dolaşım sistemi ve kalbi kuvvetlendirmek için de önemli olduğunu vurguladı.Kışın hastalanmamak için bazı önlemler alındığını, ancak vücut direncini artıran egzersizin sonbaharla birlikte çoğu zaman ihmal edildiğini söyleyen Prof. Dr. Bodur, şunları kaydetti:"Havaların soğumasıyla birlikte yürüyüşler bırakılıyor, açık havada yapılan egzersizler ihmal ediliyor. Oysa özellikle sonbahar aylarında vücudun bağışıklık sistemini artırmak için egzersiz yapmak büyük önem taşıyor. Haftada en az 3 kez 30-40 dakika egzersiz yapılması, hastalıklardan etkilenmemek için faydalı olacaktır. 'Kış geliyor' diye egzersiz aksatılmamalıdır. Kışın hareket yapmamamız, vücudu hastalıklara karşı dirençsiz hale getirecektir. Hava temizse açık havada, değilse kapalı mekânlarda egzersiz yapılmalıdır."Prof. Dr. Bodur, yine sonbaharda C vitamini içeren gıdaların bol miktarda tüketilmesinin de vücut direncinin artırılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.Türk milletinin sıvıyı az tüketen bir toplum olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Bodur, şöyle devam etti:"Vücut direncini artırmada yeterli sıvı alımı da önemli etken. Sıvı alımı, sonbahar ve kış aylarında vücut direncini yükseltir. Günlük 2.5-3 litrelik su tüketimi, sağlıklı yaşam için ideal ölçü olarak kabul edilir. Yeterli su alımı sadece vücut direncini artırmakla da kalmaz, böbreklerin sağlıklı çalışması ve oksidanların vücuttan düzenli atılmasına da yardımcı olur."