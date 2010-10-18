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Yaşam

Soğuklar geri geliyor

Hafta sonu ile birlikte sıcaklar ülkeyi terk edecek ve sıcaklık 10 derece birden düşecek.

18 Ekim 2010 03:00

T24 - Hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası sıcaklığı yaklaşık 10 derece birden düşürecek. Hafta boyunca devam edecek yağış azalırken, poyraz üşütecek.

Türkiye'nin batı bölgelerine yine şiddetli yağmur geliyor. Marmara ve Ege'de yağmurlar başladı.

Hafta sonuna doğru Balkanlardan gelecek yeni soğuk hava dalgasıyla İstanbul'da poyraz kuvvetlenecek ve yağış azalacak. Hava sıcaklığı Trakya'dan başlayarak yaklaşık 10 derece birden düşecek.

İstanbul'da en düşük sıcaklığın 10 dereceye inmesi bekleniyor. Hafta sonu ülke genelinde çok serin ve soğuk geçecek.

Bugün ve yarın ise Akdeniz üzerinden ılık hava ve bol nemle gelen yağmurlar Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Kuşadası ve Muğla arasında çok şiddetli yağacak.

Özellikle Ege kıyılarında metrekaraye iki gün içinde 150 kilograma yakın yağış düşebilir. Sıcaklıklar ise yüksek 19-24 derece.

Hafta başında batı bölgelerde durum böyleyken İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise birkaç gün pastırma yazı yaşanacak, sıcaklık Konya, Kayseri ve Trabzon boyunca 26-27 dereceye çıkacak. İç bölgelerde önemli bir yağmur da yok ama sonrasında yağış geliyor.

Çarşamba günü yağmur Ankara, İç Anadolu'nun tamamı, Muğla, Fethiye ve Antalya'da çok kuvvetli yağacak.

Perşembe günü yağmurlar hafifliyor.

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