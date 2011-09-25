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Politika

Soğukkanlılığımızı koruyacağız ANKARA (A.A)

25 Eylül 2011 21:54

-Soğukkanlılığımızı koruyacağız ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerin şehit olması ve 11 askerin yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e mesaj gönderdi. Siirt'te teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerin şehit olması ve 11 askerin yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu tür menfur saldırılar, bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı asla etkilemeyecektir. Asker ve güvenlik görevlilerimizin eşsiz fedakarlıkları, milletimizin sağduyusu sayesinde, ülkemizin istikrarına, birlik ve beraberliğine kasteden bu fitnenin mutlaka üstesinden geleceğiz. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, bu mücadeleyi sürdürürken, soğukkanlılığımızı kaybetmeyeceğimiz gibi kardeşlik hukukumuza halel getirmemeye de mutlaka özen göstereceğiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize ve de sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başsağlığı diliyorum.''

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