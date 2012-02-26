Soğuk ve yağışlı hava tekrar etkili olacak



T24 - Türkiye, akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı, yarın akşam saatlerinden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, yarın; bütün bölgeler çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin batısı yağışlı geçecek.

Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Rüzgar güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Tahminlere göre, 28 Şubat Salı günü de ülke genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Kıyı Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da yağmur ve sağanak, Marmara, İç Ege, Doğu Anadolu ile zamanla Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Göller Yöresi'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da güneybatı yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve zamanla İç Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Hava sıcaklığı bugün ülke genelinde artmaya devam edecek. Ancak yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde 28 ve 29 Şubat tarihlerinde iç ve batı bölgelerinde, 1 ve 2 Mart tarihlerinde ise bütün yurtta 8-10 derece azalacak.

Bugün gerçekleşecek sıcaklık artışı ve yarın güney, iç ve batı bölgelerde kuvvetli lodosla birlikte görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışlar sebebiyle özellikle, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kar erimeleri bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte kar yağışların hafta sonuna kadar yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve eğimin yüksek olduğu yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.