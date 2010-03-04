Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

T24-
Özellikle Marmara'da baharı müjdelenen güzel hava yerini yeniden soğuk ve yağışlı günlere bırakıyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın batısı, yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın doğusu ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hafta sonu da yağışlı geçecek, pazartesi ise Trakya'da kar yağışı bekleniyor.Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşam ve gece Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı yakası), yarın sabah Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, İstanbul'un doğu yakası) ile Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Vatandaşlardan ve ilgililerden ani sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.