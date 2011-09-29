Soğuk ve yağışlı hava geliyor!

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İşte gün gün hava durumu:30.09.2011 Cuma: Bütün bölgelerin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Hatay, Osmaniye ve Afyonkarahisar’ın kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize, Hopa ile Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt ve Van’ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gökgürültülü sağanak şeklinde olacak.Cumartesi: Kuzey ve doğu bölgelerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Amasya, Tokat, Sivas, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Rize, Hopa, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Pazar: Kuzey ve doğu bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri, akşam saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.Hava sıcaklığının, Cuma gününden itibaren iç kesimlerde 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 5 derece azalarak hafta sonunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde Mevsim Normallerinin Altına düşeceği; hafta başından itibaren tekrar artarak, yurt genelinde Mevsim Normalleri Civarında seyredeceği tahmin ediliyor.