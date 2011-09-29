T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Soğuk ve yağışlı hava geliyor!

Yarın akşam saatlerinden itibaren tüm yurt Karadeniz üzerinden gelen soğuk...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Yarın akşam saatlerinden itibaren tüm yurt Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar hissedilir derece azalacak.

İşte gün gün hava durumu:

30.09.2011 Cuma: Bütün bölgelerin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Hatay, Osmaniye ve Afyonkarahisar’ın kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize, Hopa ile Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt ve Van’ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gökgürültülü sağanak şeklinde olacak. 

Soğuk ve yağışlı hava geliyor01.10.2011 Cumartesi: Kuzey ve doğu bölgelerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Amasya, Tokat, Sivas, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Rize, Hopa, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

02.10.2011 Pazar: Kuzey ve doğu bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri, akşam saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Cuma gününden itibaren iç kesimlerde 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 5 derece azalarak hafta sonunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde Mevsim Normallerinin Altına düşeceği; hafta başından itibaren tekrar artarak, yurt genelinde Mevsim Normalleri Civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24