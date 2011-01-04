Soğuk ve kardan sonra güneş açacak

T24 - İstanbul'da üç gün şiddetli soğuk var, yağış yüksek kesimlerde sulu kara dönebilir. Yarın Türkiye genelinde en soğuk gün, sıcaklık hafta sonu 7-8 derece artıyor.

Yarın haftanın en soğuk günü ancak cumadan itibaren batıda kara bulutların yerini güneşli bir gökyüzü alacak. Sıcaklık hafta sonu 7-8 derece artacak. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklık yüksek, lodos esecek.

İstanbul hafta sonu ısınacak ama öncesinde 3 gün şiddetli soğuk var. Sıcaklık yarın 5 derece, ara ara görülecek zayıf yağış yüksek kesimlerde sulu kar şeklinde olacak.

Ankara'da 3 gün yağış zayıf da olsa sulu kar ve kar şeklinde, sıcaklık yarın 4 derece. İzmir'de yarın hava parçalı bulutlu ve soğuk, 9 derece. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta sıcaklıkta 15 derece ve üzerine çıkış bekleniyor.

Marmara kapalı ve yarın daha soğuk, hafif sürecek yağışlar Tekirdağ, Bursa, Bilecik hattında karla karışık yağmura dönecek. Trakya'da kuvvetli soğuk var, Edirne 1 derece, çifçiler dikkatli olmalı. Perşembe gecesi bölgede çok kuvvetli ayaz başlayacak.

İç Anadolu'da yarın hafif sulu kar ve kar yağışları var. Perşembe hava kapalı, yağış fazla etkili değil. Cuma günü daha yoğun yağış gelecek, hava hafta sonu açacak.

Kıyı Ege'de Marmaris'te metrekareye 220 kg yağış bırakan sistem etkisini kaybetti, yarın bölge parçalı bulutlu. Kütahya ve İç Ege'de kar yağışı görülecek, karayel ve poyraz ise 5 gün daha soğuk esmeyi sürdürecek. Önümüzdeki hafta lodos bekleniyor.

Güney'deki kuvvetli sağanaklar yarın kıyılar ve Akdeniz açıklarında etkisini gösteriyor. Kıbrıs’ta da sağanak yağmur var. Güneydoğu'da ise yağış kesilecek, bulutlar dağılacak.

Doğu Anadolu'da 3 gün yağış zayıflıyor. Bulutların arasından güneş görülmeye başlayacak, kar yağışının süreceği kesim Bitlis-Hakkari arası.

Karadeniz yarın en fazla yağış alacak bölge, hava daha soğuk, Zonguldak-Samsun arasında kıyılar 5 dereceye inecek. Yağış sulu kara dönecek. Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Tokat arasındaki iç kesimlerde sıcaklık 2-3 derece, yoğun kar yağışı var. Trabzon ve Rize arası yağmurlu ve soğuyor.