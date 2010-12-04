Soğuk ve kar yağışlı hava hafta sonu Türkiye'de

T24 - Avrupa'da hafta başından itibaren kendini sert bir şekilde gösteren soğuk hava ve kar yağışı bu hafta sonundan itibaren Türkiye'ye giriş yapıyor. Sıcaklık 10 derece düşecek, bazı bölgelerde kar var.



Balkanlar üzerinden inecek yağışlı hava, cumartesi akşamı önce Trakya ve Ege kıyılarında, pazar günü tüm batıda etkili olacak.



Lodos pazar günü yerini başta İstanbul'da kuvvetli karayele bırakacak. Yağışla görülecek 10-12 derece soğuma; Bilecik, Kütahya ve Bolu arasında yağışı karla karışık yağmura çevirecek. Uludağ, Bolu ve Abant dağlarında pazar günü geceye kadar yoğun kar yağışı görülecek.



İstanbul'da pazar günü kuvvetli sağanak yağış var. 23 derece olan sıcaklık 13 derece düşüşle 10 dereceye inecek. Kuvvetli karayel ise sıcaklığı 7-9 derece arasında hissettirecek. Ankara pazar günü bulutlu, sıcaklık 13 dereceye inecek. İzmir pazar günü sağanak yağmurlu, sıcaklık 16 derece.



Pazartesi günü yağış etkisini Doğu Karadeniz dışında kaybedecek ancak soğuma iç kesimlere ilerleyecek. Salıdan itibaren ise sıcaklıkta yeniden esmeye başlayacak lodosla hızlı artış başlayacak. Daha uzun süreli ve hissedilir soğuma ise 10 Aralık'tan itibaren Türkiye'de etkili olmaya başlayacak.



Yapılan son değerlendirmelere göre; Bolu, Kastamonu, Çorum, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın Nallıhan, Beypazarı ve K.hamam ilçelerinin sabah ilk saatlerde hafif ve kısa süreli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, kış mevsiminde Güneydoğu Anadolu dışındaki diğer bölgelerde sıcaklıkların normalin 0.5 ila 1 derece altında olacağını söyledi.



Bakan Eroğlu, Aralık-Ocak ve Şubat aylarını kapsayan dilimde Akdeniz ve Ege bölgelerinde normallerden 50 mm daha az yağış beklediklerini aktardı.





