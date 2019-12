Soğuk ter kalp krizi habercisi olabilir

“Kalp hastalığından ne zaman şüphelenmek gerekir?”, “Kalp krizi anında neler yapmalı?”, “Kalp hastalığı olanlar nasıl beslenmeli?” İşte kalp hastalıklarıyla ilgili doktorlara en çok sorulan sorular ve yanıtları.



Kalp sağlığı ile ilgili doktorlar sık sık şu sorulara muhatap olur: “Kalp hastalığından ne zaman şüphelenmek ve kalp hastası olmamak için nelere dikkat etmek gerekir?”, “Yüksek tansiyonum var ama beni rahatsız etmiyor, korkmalı mıyım?”, “Kalp krizinden sonra cinsel yaşama devam edebilir miyim?” Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Şefi Dr. Genco Yücel, kalp hastalıklarında, hastaların, hastalanmaktan korkanların doktorlara en sık sorduğu soruları şu şekilde özetliyor:





Kalp krizi geçiren insan neler yapabilir, neler yapamaz?



Kalp krizi sonrasında, kişi normal yaşamına dönebilir. Önemli olan sigaradan, yağlı yemeklerden, kolesterolü yüksek yiyeceklerden kaçınmak ve doktor nezaretinde düzenli egzersiz yapmaktır. Aynı şekilde hasta doktora danışarak, cinsel yaşamına da devam edebilir. Yani kalp krizi geçirdiği için bir insanın hayatı bitmiş değildir.



Ne zaman kalp hastalığından şüphelenmek gerekir?



Göğsün orta yerinde baskı veya basınç şeklinde ağrı varsa; özellikle bu ağrı yokuş çıkarken, soğukta yürürken başlayıp, kişi dinlendiğinde geçiyorsa ilk aşamada kalp hastalığı düşünülmelidir. Kalp krizi, kişi hiç hareket etmediği halde çok şiddetli ağrının başlamasıyla ortaya çıkar. Nefes darlığı, sol kol ağrısı, soğuk terleme ve bulantı da görülebilir. Kalp krizinden şüphe edildiğinde acilen tam teşekküllü bir hastaneye başvurmak şarttır.



Kalp hastası olmamak için nelere dikkat etmek gerekir?



Sigara içmemek, fazla kiloları vermek ve düzenli egzersiz yapmak şarttır. Ailesinde kalp krizi geçirmiş akrabaları olan erkekler 45-50 yaşında, diğerleri ise 55 yaşından sonra her yıl kontrolden geçmeliler. Kadınlar ise özellikle menopozun ardından yıllık kontrollere başlamalıdır.



Yüksek tansiyon sorunum var, ama beni rahatsız etmiyor, korkmama gerek var mı?



Yüksek tansiyon sık rastlanan ve sinsi bir sorundur. Tek başına önemli olmayabilir ancak uzun vadede çeşitli organlara büyük zararlar verebilir. Kalp krizine, beyin kanamasına, gözle ilgili sorunlara ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle rahatsız etmese bile yüksek tansiyon devamlı kontrol altında tutulmalıdır.



Kolesterolün yüksek olması neden bu kadar önemli?



Yüksek kolesterol, kalp krizine sebep olabilir. Özellikle kötü kolesterolün (LDL kolestrol) yüksek, iyi kolestrolün (HDI kolestrol) düşük olması, kalp krizi geçirmiş veya risk taşıyan insanlar için çok önemlidir. Kolesterolü düşürmek için öncelikle doktorun önereceği diyeti uygulamak, egzersiz yapmak ve bazı ilaçlar faydalıdır.



Kalp krizi geçirdikten sonra cinsel hayatıma devam edebilir miyim?



Cinsel aktiviteyi, yoğun ani fiziksel hareket gibi düşünmek gerekir. Kalp krizi sonrası hastaların bu tip eforlu aktiviteleri yapıp yapamayacağını anlamak için belli testler uygulanır. Hatta gerekirse anjiyograji, balon işlemi, by pass ameliyatı ile tedavi edilerek bu tip egzersizlerin güvenli yapılması sağlanır.



Cinsel hayatı düzenleyecek ilaçlar kullanabilir miyim?



Bu ilaçları kullanmak, kalp hastalarında sakıncalı değildir. Sadece bazı kalp ilaçlarıyla beraber kullanımı sorun yaratabilir. Bu yüzden her ilaç gibi, bunlar da doktora danışarak alınmalıdır.



Kalp hastaları nasıl beslenmeli?



Öncelikle kilo almamak ve fazla kiloları vermek önemlidir. Ek olarak, yüksek tansiyonu olanlar tuz kullanmamalıdır. Koroner hastalığı olan, kalp krizi geçirmiş kişiler kolesterolden zengin yiyeceklerden kaçınmalıdır. Katı yağlar, kırmızı etli yiyecekler, yağlı süt, yoğurt, peynir gibi yiyecekler kolesterol bakımından zengindir ve dikkat edilmelidir.



Kalp hastalığı olanlar ne tip egzersizler yapmalı?



Kalp doktorunun izniyle düzenli yapılan egzersizler, kalp ilacı kullanmak kadar gereklidir. Yüksek tempoda yürüyüş, yüzmek, bisiklete binmek, koşmak idealdir.