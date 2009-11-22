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Politika

'Soğuk Savaş'ın son duvarını yıkacğız'

Cumhurbaşkanı Gül, Ermeni açılımıyla ilgili olarak Soğuk Savaş’ın son duvarının yıkılacağını söyledi.

22 Kasım 2009 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Ermeni açılımıyla ilgili olarak Soğuk Savaş’ın son duvarının yıkılacağını söyledi.

İtalyan La Stampa gazetesinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk siyasetinde, artık Kürt meselesi ve Ermeni meselesi gibi tabuların kalmadığını, bunun da Türkiye'nin demokrasi seviyesinin arttığını gösterdiğini söyledi.

Ermenistan'la normalleşme sürecinin, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın seçilmesi sonrasında, karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla geliştiğini vurgulayan Gül, Türkiye'de çözüm isteyenlerin, istemeyenlerden daha fazla olduğunu vurguladı..

Cumhurbaşkanı Gül, "Biz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Karşı taraftan da aynı niyeti bekliyoruz" dedi.

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