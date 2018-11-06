'Soğuk Savaş' döneminden kalan 'Casus ve dedektif' makineler sergileniyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYAda Fotoğraf Makinesi Müzesi\'nde sergilenen, su matarası, ayakkabı topuğu, cep saati, kol saati, kitabın içerisine yerleştirilen \'casus ve dedektif\' fotoğraf makineleri ziyaretçileri şaşırtıyor.

Türkiye\'nin en büyük, Avrupa\'nın ise üç büyük fotoğraf makinesi müzesinden biri olma özelliğini taşıyan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Sanat Sokağı\'nda 30 Eylül 2017\'de açılan ve şu ana kadar 115 bin kişinin ziyaret ettiği müzede, 40 ayrı segmentte fotoğraf makinesi sergileniyor. En eskisi 142 yıllık olan körüklü makinelerden dijitallere kadar, 2 bin 23 fotoğraf makinesini bünyesinde barındıran müzede, en büyük ilgiyi casus fotoğraf makineleri görüyor. Bu bölümde en dikkat çekici olan parça, su matarası formundaki 1886 yılına ait ve aynı anda 6 poz çekebilen Alman- Amerikan yapımı olan makine. Bunun yanında 1904 ve 1912 yıllarında kullanılan cep saati formunda olan ve bayanların çantalarına yerleştirilen İngiliz yapımı casus makineler ile soğuk savaş döneminde kullanılan ve 6 poz çekebilen kol saatindeki casus fotoğraf makineleri, müzenin en değerli parçalarından. Üç bantta çalışan radyo ile kitap şeklinde yapılmış casus kameralar da dikkat çekiyor.

Müze görevlisi Emre İnan, bünyelerinde bulunan casus ve dedektif makinelerin en eskisinin 1886 tarihli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

\"Müzemizde özellikle; 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan kalma \'drone\' diye adlandırmış olduğumuz eskilerden 1907 yılında İngiltere yapımı olan casus makinemiz de mevcut. Aynı şekilde Avrupa\'da \'topuk kamera\' diye adlandırılan ayakkabıların topuğuna yerleştirilen casus kameralarımız müzemizde yer almaktadır. Bunların yanı sıra en ilginçlerden biri ise kol saati formatında, cep köstekli saat formatında ve aynı şekilde radyo görünümlü casus makinedir aslında. Fotoğraf çekimi için aktif olarak kullanılan malzemelerden biridir. Casus ve dedektif makinelerin içerisinde özellikle savaş esnasında posta güvercinlerin boynuna takılarak havalandıktan birkaç dakika sonra art arda fotoğraf çekebilme özelliğine sahip makinemiz de mevcut. Şu anda kullanmış olduğumuz drone niteliğinde \'drone\' diye adlandırmış olduğumuz havadan görüntü alan, fotoğraf çekebilen makinelerin 1900\'lu yıllara ait olanı müzemizde yer almaktadır. 2\'nci Dünya Savaşı\'nda kullanılmış olan fotoğraf makinemiz var. Uçağın üzerinden yerin fotoğrafını çekebilecek yaklaşık 8-10 kilo ağırlığında birkaç tur çevirdikten sonra deklanşörüne basarak fotoğraf çekilen makinemiz müzemizde yer almaktadır.\"

Türkiye\'de yapılan ilk çizgi filmlerden birinin de müzede sergilendiğini kaydeden İnan, \"Müzemiz içerisinde yer alan sinema, projeksiyon salonumuzda 1 adet Japon yapımı 1976 model film makinemiz mevcut. Film makinemiz içerisinde TRT\'nin Türkiye\'de ilk yayına başladığı tarihleri düşünecek olursak, yani 1960\'lı yılların sonlarında Türkçe animasyon olarak seslendirilmiş çizgi filmimizde mevcut\" dedi.

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