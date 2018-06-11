Soğuk Savaş döneminde kayıplara karışan pilot 35 yıl sonra bulundu!

Soğuk Savaş'ın çetin yıllarında kimseye haber vermeden ortadan kaybolan Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu William Howard Hughes Jr, 35 yıl sonra bulundu. Firarla suçlanan Hughes, artık savaş pilotu olmak istemediği için böyle bir karar aldığını söyledi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, ABD, 1983 yılında 33 yaşındayken kayıplara karışan Hava Kuvvetleri pilotu William Howard Hughes Junior’ın 35 yıl sonra bulunmasını konuşuyor. Pilotun 35 yıldır Kaliforniya’da, sahte bir kimlikle yaşadığı ortaya çıktı.

Kirtland Hava Üssü’nde, en üst düzey güvenlik iznine sahip olan Hughes, 1983 yılında iki haftalık bir Avrupa seyahatinden döndükten sonra en son 28 bin dolar para çekerken görülmüştü. Soğuk Savaş sırasında gizli planlamaların yanı sıra NATO’nun izleme sistemlerinin komutası ve iletişimi gibi konularda önemli görevler üstlenen pilottan o dönemden beri haber alınamıyordu.

Bir sahte kimlik soruşturması nedeniyle gerçek kimliğini ele veren pilotun o dönemden bu yana ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşadığının ortaya çıkması şaşkınlık yarattı. Kaliforniya’daki Travis Hava Üssü’nde gözaltına alınan Hughes ise o dönem hava kuvvetlerinde çalışmaktan dolayı depresyonda olduğunu ve işini bırakmaya karar verdiğini anlattı. Amerikan basını, eski pilotun herhangi bir Sovyet ülkesi için casusluk yaptığının zannedilmedini yazdı. Ancak Hughes, firarla suçlanıyor.