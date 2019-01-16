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Soğuk havada sokakta zorlu mesai

Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA,(DHA) - KONYA’da dondurucu soğuklar sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi

16 Ocak 2019 17:14

Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA,(DHA) - KONYA’da dondurucu soğuklar sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Cadde kenarındaki otoparklarda görevli olan işçilerin, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı. 
Kentte hissedilen hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Dondurucu hava şartları ise en çok sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Etkilenenlerden biri de soğuk havaya rağmen günde 8 saat sokakta çalışmak zorunda kalan cadde kenarındaki otopark görevlileri oldu. Gün boyunca sokakta çalışan görevliler, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı.  
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