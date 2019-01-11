Soğuk havada balık tezgahları boş kaldı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, etkili olan soğuk havanın ardından balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar boş kaldı.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Stoklardaki balıklar da tükenince tezgahlar boş kaldı. Zonguldak Balık Pazarı Çarşısı\'nda balık olmadığı için birçok tezgah kapandı. Sadece iki balıkçı, küçük kayıklarıyla tuttukları balıklarla tezgah açtı. Hamsi 15, mezgit 20, çinekop 30 ve barbun 25 liradan satışa sunuldu.

Hava şartlarından dolayı teknelerin denize açılamadığını belirten balıkçı Oktay Ertürk, \"Havalar çok sert ve kar yağışı vardı. Tekneler denize açılamıyor. Ufak kayıklar açılır ama onlar da hemen denize girip çıkıyorlar. Bu nedenle balık çok az geliyor. Balık olmamasına rağmen fiyatlarımız uygun. Müşteriler balığın dolaptan çıktığını sanıyorlar, ancak balık denizden geliyor. Denizde çok balık var ama tekneler soğuk nedeniyle denize açılamıyor\" dedi.



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