-Soğuk havada araçları kolay çalıştırmanın ''püf noktaları'' ESKİŞEHİR (A.A) - 03.02.2012 - Uzmanlar, son günlerde etkili olan ve bazı bölgelerde eksi 30 dereceye varan soğuk havalarda taşıtların kolay çalışması için bazı tedbirlerin alınmasını öneriyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Semih Gölcük, kış aylarında araçların daha kolay çalışması için bazı küçük tedbirlerin yeterli olacağını kaydetti. Kış aylarında araçların kapalı alanlara park edilmesi gerektiğini ifade eden Gölcük, şöyle konuştu: ''Kent merkezinde birçok insan kapalı garaja sahip değil. Dolayısıyla sokağa park edilen araçların üzerinin bir örtüyle kapatılmasını öngörüyoruz. Araçlarda motor soğutma suyu içine mutlaka antifriz konulması gerekiyor. Söz konusu uygulama araçları bazı bölgelerde eksi 40 dereceye kadar soğuktan koruyabilir. Çok soğuk havalarda radyatörün önünü bir karton ya da gazete parçasıyla kapatmamız gerek. Radyatör aracın önünde bulunduğundan soğuk havaya direk temas ediyor. Kış aylarında aracın radyatör, motor yağı ve akü bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Araç eğer uzun süre kullanılmıyorsa akü sökülmelidir. Çünkü aküler de donabilir.'' -''Kışın yağ seçimine dikkat edilmeli''- Gölcük, sürücülerin araçlarının bakımlarını yaptırdıklarında konulan motor yağının marka ve özelliğini bilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: ''Kışın yağ seçimine dikkat edilmesi gerekir. Sentetik yağ kullanmaya özen gösterilmeli. 'W' harfini gördüğümüzde bunun kış mevsiminde kullanılacak yağ olduğunu anlıyoruz. Örneğin 40W-10 numara yağda 40 numara motor yağınını akıcılığını, 10 numara ise soğuğa karşı dayanıklılığını ve inceliğini belirtiyor. Motor içindeki yağlar kışın katılaşır ve pistonların hareketini zorlaştırır. Kışın daha ince yağ kullanılması gerekir.'' -Araç altına ateş yakmayın, motora sıcak su dökmeyin- Kış aylarında özellikle eksi 15 dereceden sonra yakıt borularının donabileceğini ve aracın çalışmayabileceğini anlatan Gölcük, ''Aracınız çalışmıyorsa kesinlikle altına ateş yakmayın. Aracın altında ateş yakanlar karteri ısıtıp içindeki yağı inceltilmeye çalışıyor. Ama bu sırada karter alttan ısıtıldığı için iç yapısına zarar veriliyor. Aynı şekilde motor kısmına sıcak su dökenler var. Bu da yanlıştır. Sıcak su motor parçalarına zarar verir'' diye konuştu.