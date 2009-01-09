Soğuk hava yüz felci yapabilir

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Balcı, kışın yüz felci vakalarının attığını belirterek, ''Yüz felcine maruz kalmamak için özellikle rüzgârlı ve soğuk havalarda dışarı çıkarken boyun ve yüz atkıyla sarılmalı'' dedi.



Doç. Dr. Balcı, yaptığı açıklamada, yüz felcinin yüz kaslarını (dudak, yanak, kaş, göz çevresi kasları) etkileyen ve çok hızlı gelişen bir felç durumu olduğunu söyledi.



Aşırı soğuk ve rüzgârlı havaların yüz felcini tetiklediğini, bu durumda yüzün yarısının kısmen hareketsiz kaldığını ifade eden Balcı, ''Hasta alnını kırıştıramaz, gözünü kapatamaz, dişlerini gösteremez, dudaklarını büzemez, ıslık çalamaz. Ağız köşesi kıvrımı düzleşir. Dilin ön kısmında tat duyusu bozulur. Yüz felci tanısı konulduktan sonra seyrin nasıl olacağı da erkenden belirlenmeli'' diye konuştu.



Yüz felci hastalarının çoğunun ilaç tedavisi (kortikosteroidler ve B vitamini) veya fizik tedavi yardımıyla hızla düzeldiğini, küçük bir kısmında cerrahi tedavi gerekecek kadar ağır seyir izlenebildiğini kaydeden Doç. Dr. Balcı, şunları söyledi:



''Hastaya, yüzün mimik kaslarını hareket ettirmesi için sakız çiğnemesi önerilir, yüz kasları üzerine masaj yapması tavsiye edilir. Yüz felcine maruz kalmamak için özellikle rüzgârlı ve soğuk havalarda dışarı çıkarken boyun ve yüz atkıyla sarılmalı. Duş ve baş yıkama sonrası kurumadan dışarı çıkılmamalı. Vantilatör karşısında uzun süre zaman geçirilmemeli. Özellikle bu önlemler sonbahar ve kış mevsiminde sıklığı artan yüz felci gelişiminden kısmen de olsa korunmayı sağlayabilir.''



(AA)

