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Yaşam

Soğuk hava titretecek!

Salı'dan itibaren ise Ankara, Eskişehir, Bolu ve AfyonKarahisar’da kar yağışı bekleniyor.

08 Nisan 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde hissedilir şekilde 5 ila 7 derece azalacak. Soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasına kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren ülke, Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.


Hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde hissedilir derecede, 5 ila 7 derece azalacak. Soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasına kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.  Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. 


ANKARA, ESKİŞEHİR, BOLU

Salı'dan itibaren ise Ankara, Eskişehir, Bolu ve AfyonKarahisar’da kar yağışı bekleniyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların, bugün hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, Pazartesi ve Salı günü iç ve doğu bölgelerde görülmesi bekleniyor.



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