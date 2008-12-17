Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Ağrı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Atilla Gül soğuk havaların kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini, özellikle daha önce anjiyografi yapılan ve riskli kişilerin kendilerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Dr. Atilla Gül Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, havaların soğuması sonucunda inanılmaz derecede hasta artış olduğunu, girip ve nezle hasta sayısının arttığını belirtti. Özellikle kalp krizine meyilli ve daha önceden bu rahatsızlığı geçiren yaşlı hastaların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Gül, "Bunun için soğuk havalarda yaşlılar çok dikkatli olmalı, kalp krizini tetikleyen riskten uzak durması gerekiyor" dedi.



Dr. Gül, soğuk havalardan önce Ağrı Devlet Hastanesi'ne 1-2 kalp hastasının müracaat ettiğini, son günlerde bu sayının 10 ila 15 arası değiştiğini anlatarak bunun da önemli ölçüde soğuk havadan kaynaklandığını belitti. Soğuk havalarda özellikle yaşlılık sınırında bulunan daha önce anjiografi yapılan ve riskli kişilerin kendilerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Atilla Gül, soğuk havalarda yaşlıların fazla çalışmamaları gerektiğini, az efor sarf etmelerini, yiyecek konusunda fakir diyet yapmalarını tavsiye ederek, kızartılmış et ürünleri ve yağlardan kaçınarak akşam vakitlerinde yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

