Soğuk hava dalgası geliyor

Hafta sonunda Türkiye’nin iliklerini ısıtan bahar havası bu hafta yerini soğuk hava dalgasına bırakıyor. Bugün yurdun batı kesimlerinde hafif yağış var.



Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde yağışlı bir hava hakim olacak. Doğuda zaman zaman karla karışık yağmur da bekleniyor. Sıcaklıklar tüm yurtta düşecek.



İstanbul’da bugün 20 derece olması beklenen sıcaklığın perşembe ve cuma günleri 10 dereceye inmesi bekleniyor. Yağmur perşembe günü batı bölgeleri terk edecek ancak doğuda ve Akdeniz’de etkisini sürdürecek

