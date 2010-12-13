Soğuk hava 1 hafta daha etkili olacak

T24 - Kuzey ve Doğu Anadolu’da alışık olduğumuz görüntüler dün Türkiye’nin güney ve batısından da geldi. Antalya’nın çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin bazı bölgelerinde kar 20 santimetreye ulaştı. Antalyalılar araçlarına atlayıp Saklıkent, Karaöz ve Çığlık’ta kartopu oynamaya koştu. İstanbul’u bu sefer pas geçen kar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor.

Türkiye’yi 3 gündür etkisi altına soğuk hava dalgası güney ve batı illerini de etkisi altına aldı. Kar Antalya’da da kendini gösterdi. Kentin yüksek kesimleri ve çevre beldeleri, beyaz örtüyle tanıştı. Antalya’nın çevresi, önceki geceden bu yana beyaz örtüye büründü. Kent merkezi dışında kalan ilçelerde kar kalınlığı bazı noktalarda 20 santimetreye kadar çıktı. Tatil gününü de fırsat bilen birçok Antalyalı araçlarına atlayarak, beyaz örtüye bürünen Saklıkent’in yanı sıra, Karaöz ile Çığlık Beldesi’nde kartopu oynamaya gitti.

İlk kez kar gördüler

Çocuklarının ilk kez kar gördüğünü ve oynama fırsatı bulduğunu söyleyen Ahmet Tur, Döşemealtı İlçesi’ndeki evinin önünde çocukları ile birlikte kardan adam yaptı. 8 yıldan bu yana evlerinin bulunduğu noktaya ilk kez kar yağdığını söyleyen Tur, “Sabah kalktığımızda çocuklar şaşırdı. Ben de onlarla birlikte dışarı çıkarak oynadım” diye konuştu.



Abant buz kesti

Bolu Abant Tabiat Parkı’na gelen günübirlik tatilciler karla kaplı alanlarda kartopu oynayıp, göl çevresinde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Abant’ta otellerin ve restoranların çatılarında boyu 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluşurken, gölün kıyı bölümleri de dondu.



İzciler mahsur kaldı

TMSF tarafından el konulduktan sonra önce Orman Bakanlığı’na, ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Pamukova’nın Bakacak Köyü’ndeki Uzanların eski çiftliğinde kamp yapan 55 kişilik izci grubu elektriklerin kesilmesiyle karanlığa gömüldü. Isıtıcıların çalışmaması, kar kalınlığının da yarım metreyi bulması, araçların çıkamaması nedeniyle hareketli saatler yaşanırken, asıl çileyi buraya ulaşmak için yola çıkan, ancak 2 saatten fazla karda mahsur kalan gazeteciler çekti.



Bir hafta yağacak

Tüm Türkiye’yi beyaza bürüyen soğuk ve yağışlı hava bir hafta daha sürecek. Meteoroloji Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu ve Giresun’da yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları çığ düşmesi ve don olayına karşı uyardı. Öte yandan Marmara ile yurdun iç kesimlerinde de buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

