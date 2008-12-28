Soğuk günlerde yapılan egzersizlere dikkat

Prof. Dr. Telli, yaptığı açıklamada, aile bireylerinde kalıtımsal kalp hastalığı veya ani ölüm görülen kişilerle, 50 yaşın üstünde olanlar ve tansiyon hastalarının, kalp krizi geçirme riski en yüksek grubu oluşturduğunu belirtti.Soğuk havaların grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar dışında, özellikle kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için de riskli bir durum olduğunu ifade eden Telli, bu nedenle soğuk havalarda kalp hastalarının çok dikkatli olması gerektiğini bildirdi.Prof. Dr. Telli, soğuğun kalp damarlarında kasılmalara neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Soğuk günlerde yapılan ağır egzersizler ve hareketler, kalp krizini tetikliyor. Çünkü soğuk havada kalp damarları kasılacağı için kalbin yükü artar. Daha fazla kan pompalaması gereken kalp, zorlanacağı için kalp krizi oluşabilir. Bu nedenle soğukta özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerin, vücudu fazla zorlayıcı hareketler yapmaktan kaçınması gerekiyor. Soğuk ayrıca grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıkları riskini artıracağından, enfeksiyonel hastalıklara yakalanan kalp hastalarının kalp fonksiyonları da zorlaşacaktır. Bu nedenle kalp ve damar hastalığı bulunan kişiler, enfeksiyon hastalıklarına da dikkat etmelidir."Soğuk havalarda özellikle sabah saatlerinde ağır egzersizlerden kaçınılmasını öneren Telli, tok karına ağır egzersiz ya da ağır işler yapılmasının da kalp krizi riskini artırabileceğini vurguladı.Prof. Dr. Telli, kalp rahatsızlığı olan kişilerin soğukta ya dışarı çıkmaması ya da soğuktan kendisini koruyucu giysiler giymesi gerektiğini ifade etti.