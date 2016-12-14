Soğuk değil mikrop hasta ediyor

Kış mevsimiyle birlikte havaların iyice soğuduğu şu günlerde hastalıkların sayısında önemli oranda artış yaşanıyor. Soğuk algınlığı, grip neredeyse kış mevsiminin kaçınılmaz hastalıkları arasında yer alıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Üskül kışın görülen hastalıkların çoğuna solunum yoluyla bulaşan virus ve bakterilerin neden olduğuna dikkat çekiyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Bahadır Üskül, kışın hastalıkların neden bu kadar arttığını ise “Öncelikle havanın soğuması, burundan başlayan ve akciğerlere kadar devam eden solunum yolu mukozasının kurumasına ve enfeksiyonlara karşı bariyer görevlerinin azalmasına neden olur” diye açıklıyor. Bir diğer neden ise okulların açık olması ve insanların soğuk havalarda daha çok kapalı ve sıcak olan alışveriş merkezleri, sinemalar, toplantı ve gösteri salonları gibi ortamlarda kalabalık olarak bulunmaları. Bu ortamlar yeterli havalandırılmadıkları için solunum yoluyla bulaşan mikropların çoğalmasını ve daha çok kişiye bulaşmasını kolaylaştırıyor. Prof. Dr. Bahadır Üskül’e göre hareketsizliğin artması, kış aylarında güneş ışığından daha az faydalanabiliyor olmamız da yine enfeksiyonlara zemin hazırlayan faktörler arasında yer alıyor.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Kış mevsimi bizi hastalıklara karşı daha dirençsiz yapsa da alınacak tedbirlerle bu hastalıklardan korunmak mümkün. Prof. Dr. Bahadır Üskül “Kış aylarına girerken mutlaka genel kontrollerinizi yaptırmalı, eğer hekiminiz öneriyorsa koruyucu grip ve zatürre aşılarınızı olmalısınız. Özellikle, doğal yoldan veya ilaç şeklinde bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin takviyeleri ve gıda takviyesi yapmalısınız. Süt ve süt ürünleri protein, A ve B12 vitaminleri için önemli kaynaklardır. Taze sıkılmış portakal suyu içmeyi ve balık yemeyi de ihmal etmeyin” diyor.

Kapalı ortamlarda uzun süre kalmayın

Genel temizlik kurallarına uymalı ve virüs ve bakterilerin bolca dolaştığı kış aylarında ellerinizi her zamankinden daha sık yıkamalısınız. Kapalı, ve yeterli havalandırma olmayan ortamlarda uzun süre kalmamalı, enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınmalı, hava sıcaklığına uygun kıyafetler giymelisiniz.

Tüm odaları ısıtın

Prof. Dr. Bahadır Üskül kış aylarında evlerin ve işyerlerinin ısıtılması ve ısının korunmasının hastalıklardan korunmada önemli olduğunu ifade ediyor. Evde ve iş yerinde, mümkün ise gün içinde kullanılan tüm odaların ısıtılması gerekiyor. İdeal oda sıcaklığının 21-22 derece olduğunu belirten Prof. Dr. Bahadır Üskül “Isınma sağlanırken oda havasını çok kurutmak da rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle nem oranını düzenleyecek uygun tedbirler alınmalı. Bunun en pratik yolu kalorifer üzerine konan su dolu kaplardır. Bol sıvı tüketmeli, sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durmalısınız. Düzenli ve kaliteli bir uyku da son derece önemlidir” diyor.

Bütün önlemlere rağmen hasta olduysanız...

Her türlü önlemi almaya çalıştınız ama yine de hasta oldunuz. O zaman hastalığınızın ailenize ve sevdiğiniz insanlara bulaşmasını azaltmak için öksürme ve aksırma sırasında ağız ve burnunuzu mutlaka kapatın. Ellerinizi sık sık bol su ve sabunla yıkayın. Odanızı sık sık havalandırın. Mümkünse aynı ortam ve odayı paylaşmayın.