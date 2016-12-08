Soğuk algınlığında sürekli yatmayın

Soğuk algınlığı yaşayanların gün boyu yatmayı tercih ettiğini belirten uzmanlar, bunun doğru bir davranış olmadığı uyarısını yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İngiltere'den Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Erich P Voigt, hastanın sürekli yatması halinde iltihapların göğüste toplandığını ve bunun bronşite veya zatürreeye çevirebileceği uyarısını yaptı. Soğuk algınlığı durumunda hareket edilerek göğüste meydana gelecek olası bir sıvı birikmesinin engellenebileceğini belirten Voight, "Hastanın spor salonuna gitmesi de bir o kadar yanlış" dedi.