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Yaşam

Soğuk algınlığı için hastaneye gitti, yanlış iğne yüzünden sakat kaldı

İddiaya göre, soğuk algınlığı nedeniyle gittiği Esenyurt Devlet Hastanesi'nde stajyer bir sağlık çalışanı tarafından Fırat Keser'e yanlış iğne yapıldı.

12 Şubat 2012 20:07

T24 - 16 yaşındaki Fırat Keser, basit bir sağlık problemi olan soğuk algınlığı için bir devlet hastanesine gitti. İddiaya göre, hastahanede stajyer bir sağlık çalışanı tarafından yapılan iğne sonucu sakat kaldı.

Ailenin şikayetleri üzerine Fırat Keser'in durumunu inceleyen hastane, iğnenin yanlış uygulandığını tespit etti.

İğne Keser'in ayağındaki sinirlere ve damara denk geldi ve kısmi olarak sakatlanmasına yol açtı.

Keser ailesinin iddiasına göre, iğneyi yapan stajyer sağlıkçı, hastanın tedavi masraflarını üstleneceğini söyledi. Ancak daha sonra öğrenci olduğu gerekçesiyle bundan da vazgeçti.

Baba Yıldırım Keser, hastane yönetimine durumu anlatıp yardım talep etmesine rağmen Esenyurt Devlet Hastanesi'nden kimsenin konuyla ilgilenmediğini öne sürdü.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Hasta çok zayıf olduğu için verilen sıvı, siyatik sinire baskı yapmıştır" denildi.

Aynı açıklamada Keser'in, bir yıl sürecek olan fizik tedavi sürecinin de aynı hastanede başlatıldığı belirtildi.

 

 

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