Soğuğun da faydaları var

Kim demiş, soğuk hava her zaman zararlıdır diye... Tıp, soğuk havayı hatta kar ve buzu bile bazı hastalıkların tedavisinde kullanıyor bazen. Formsante dergisi bu hastalıkları derledi.



Eklem ağrıları için



“Kriyoterapi” (buz tedavisi) adı verilen bu yöntemle vücuttaki çeşitli romatizma, eklem ağrıları ve şişlikler azaltılabiliyor. Çünkü soğuk, damarları sıkıştırarak her türlü eklem ağrılarını önemli ölçüde yok ediyor. Bu yöntemi kliniklerde yaptıracağınız gibi tekniklerini öğrenerek evinizde de uygulayabilirsiniz. Bunun için ağrıyan bölgeniz üzerine buz torbası koyarak kompres yapabilirsiniz. Soğuk, etkisini 20 dakika içinde gösterecektir. Ancak buzu deriye doğrudan temas ettirmeden bir beze sararak uygulamak daha faydalı.



Hematomları yok ediyor



Soğuk kompres, damarlara doğrudan etki ederek yumuşak dokular arasında kanın toplanmasını yani hematomu azaltarak ödem oluşumunu engelliyor. Bu yöntemden faydalanmak için uzmanın önerdiği bir süre ve sıklıkta ( 48 - 72 saat boyunca, genel-likle 1/2 - 1 saat arayla 8 - 10 dakika kadar) buzlu kompresin o bölge üzerine uygulanması gerek.



Baş ağrısında etkili



Uzmanlar soğuğun baş ağrısını gidermede de etkili olduğunu söylüyor. Bunun için başınızda ağrı olduğunda bir poşete buz doldurun ve ince bir beze sarılı biçimde ağrıyan bölge üzerinde uygulayın. Soğuk, hassas olan sinirleri uyuşturarak ağrıyı azaltacaktır. Diş ağrılarınız olduğunda da yanağınıza koyacağınız buz torbası ağrıyı dindirecektir.



Buz odalarında metabolizma hızlanıyor



Kuzey bölgelerde - 110 derecede olan soğuk odalar kullanılarak hastalar 1 ya da 2.5 dakika içeride bırakılıyor. Bu yöntem kalp hastalıkları ve soğuk alerjisi olanlar hariç herkese uygulanabiliyor.



Cilt lekelerini gideriyor



Leke üzerine uygulanan basınçlı buz, cilt üzerinde bulunan siğil, doğum ve yanık lekelerini yok edebiliyor. Bu yöntemle özel bir aparatla çok ince buz parçaları yüksek basınçla cildin alt tabakalarına gönderiliyor ve tekrar emiliyor. Böylece cildin o tabakasının kendi kendisine yenilemesi sağlanıyor. Cilt kendi kendini yenilediğinde de lekeler ortadan kalkıyor. Yöntem, güzellik merkezlerinde uygulanıyor.



Saçları canlandırıyor



Dökülen saçlarınızın yeniden çıkmasına yardımcı olabilmek amacıyla başınıza yaklaşık sıfır derecede hazırlanmış buz torbası ya da özel hazırlanmış bir kasket yerleştirebilirsiniz. Uzmanlar, soğuğun da etkisiyle saç derisinde bulunan kan damarlarının büzüldüğünü ve saç köklerinin canlandığını anlatıyor.



Bazı tümörlere karşı



Cerrahi operasyon yardımıyla uygulanan basınçlı buzun; karaciğer, akciğer, prostat, kolon ve böbrek üzerinde yer alan küçük çapta bazı tümörlerin yok edilmesinde önemli ölçüde rol oynadığı söyleniyor.

