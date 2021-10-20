Soğan üreticisinden iktidara tepki: AK Parti’ye de kaç defa oy verdim; satılmıyor bu soğanlar, bunları ne yapacağız?

Ürettiği soğanı tarlada kalan Yozgatlı çiftçi, “AK Parti’ye de kaç defa oy verdim. Halimizi gelsinler de görsünler. Satılmıyor bu soğanlar, bunları ne yapacağız?" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yozgat’ın Kümbet Ovası’ndaki soğan üreticileri ile görüştü. Bir soğan üreticisi CHP milletvekillerine şunları söyledi:

“Yozgat Aydıncık’ta Kümbet Ovası’nda soğan yetiştiricisiyim. Soğanın bana maliyeti 80 kuruş olup, şimdi soğanı hiç alan olmadığından tarlada bıraktım. Devlet bunu görsün. AK Parti’ye de kaç defa oy verdim. Gelip bunu iktidarın sayın milletvekillerinin görmesini istiyorum. Bu halimizi gelsinler de görsünler. Satılmıyor bu soğanlar, bunları ne yapacağız? Biz battık, bize bir çare yok mu?”

"Altın değerindeki soğan tarlada çürümeyi bekliyor"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise şunları söyledi:

“Dağ taş soğan dolu 4220 dekar alanda soğan ekimi yapılmış. Üretici soğanı kesmiş, çuvallamış maalesef tarlada bekletiyor. Niye? Alıcı yok. Üretici 80 kuruşa mal ettiği soğanı 40 kuruşa satamıyor, 20 kuruş veren yok. Altın değerindeki soğanımız tarlada çürümeye terk edilmiş. Üretici çaresizlik içinde ülkeyi yönetenlerin bu sorunu görmesini ve çözüm üretmesini bekliyor.”