Soğan üreticisi maliyetin altına satış yapıyor; kilosu 60 kuruşa düştü

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da, çiftçiler ürünü maliyetinin altına 60 ila 65 kuruşa satıyor.

Erkenci soğanın 20 gün önce hasadına başlandı. Kilosunun 60 ile 65 kuruşa alıcı bulması umutla ekim yapan üreticiyi üzdü.

Yaklaşık 30 yıldır soğan üretimi ve yurt geneline satışını yapan Celalettin Çelik, bu yıl veriminin yüksek olduğunu ancak ürüne rağbet olmayınca maliyetinin altında satış yapıldığını belirtti. Yurdun dört yanına ürün satışı yapıldığını anlatan Celalettin Çelik, “Soğanın fiyatı sudan çok ucuz. Yarım litre suyun fiyatı 1 lira. Bizim soğanımız kilosu 60 ile 65 kuruştan alıcı buluyor” dedi.

"Marketler yüzde 150 karla satıyor"

Yurt çapında faaliyet gösteren marketlerin kendilerinden aldıkları soğanı yüksek fiyata fiyata satmalarına tepki gösteren Çelik, “Bizim zarar ettiğimiz ürünü yüzde 150 karla satıyorlar. Buna isyan ediyorum. Yetkililer tarafından araştırılmasını istiyorum” diye konuştu.

"Çiftçi kazanacak ki biz de kazanalım"

Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte Amasya'ya gelen mevsimlik tarım işçisi Hasan Elmasten soğan üreticisinin durumunun kendilerini de etkilediğini anlatarak, “Çiftçiler emeğinin karşılığını alamıyorlar. Soğanın fiyatı çok düştü. Çiftçi kazanacak ki biz de kazanalım” dedi.

Sabahtan akşama kadar sıcakta çalışıp günde 90 lira para kazandıklarına değinen evli ve 6 çocuk babası Elmasten, “Avrupa'da insanlar günlük 8 saat çalışıyor. Bizim kazancımızın belki 10 katını kazanıyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)